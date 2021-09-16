«Аэрофлот» начал распродавать авиабилеты за полцены

Национальный перевозчик «Аэрофлот» объявил о 50-процентных скидках на полеты по России

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала распродавать билеты на самолет за полцены. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.

Так, представители авиакомпании объявили, что акция продлится с 15 по 17 сентября — в эти даты пассажиры смогут приобрести авиабилеты тарифа эконом на полеты по России с 50-процентной скидкой.

Уточняется, что спецпредложение доступно на рейсах между Москвой и несколькими российскими городами, среди которых Сочи, Анапа, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Пенза, Томск, Новокузнецк, Махачкала, Волгоград, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Уфа, Астрахань и многие другие.

Также акция действует на перелеты между Владивостоком и Южно-Сахалинском, Красноярском, Петропавловском-Камчатским, а также на маршруте Хабаровск — Новосибирск.

По скидке будут доступны билеты на перевозки, которые состоятся с 20 сентября 2021 года по 20 апреля 2022 года, за исключением периода с 25 декабря по 10 января.