Парфюмеры разработают запахи регионов России

Российские парфюмеры разработают запахи регионов страны, которые будут использоваться в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Об этом сообщает RT.

По мнению разработчиков, определенный запах поможет решить проблему самоидентификации региона, а также повысить узнаваемость туристических брендов страны. Такая разработка должна положительно повлиять на популяризацию внутреннего туризма, считают они.

Парфюмеры уже сделали пилотную линейку запахов Калининградской области. Например, они создали аромат Куршской косы, янтаря и Калининградского морского порта. В следующем году запахи появятся в музеях города. Ароматы смогут приобрести и физические лица.

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