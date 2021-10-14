Пассажирка раскрыла способ бесплатно заполучить дополнительное кресло в самолете

Британская блогерша Челси Дикенсон (Chelsea Dickenson), прославившаяся в сети благодаря советам по организации бюджетных путешествий, раскрыла способ бесплатно заполучить дополнительное кресло в самолете. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, такой метод подойдет для тех, кто летает парой. Так, во время онлайн-регистрации необходимо выбрать два места на 13 ряду: одно в проходе, другое — у иллюминатора, оставив кресло посередине свободным.

«Суть теории в том, что мало кто захочет сидеть между двумя незнакомыми людьми», — объяснила она и добавила, что из-за суеверий большинство пассажиров боятся бронировать место на 13 ряду.

«Наличие целого ряда для двоих — это просто дополнительный комфорт. Это точно такое же пространство, которое вы получаете, если летите в бизнес-классе. Считайте это способом получить максимум за свои деньги», — отметила она.

Ранее в сентябре Стюардесса американских авиалиний Сьерра Мистт (Cierra Mistt) раскрыла способы бесплатно заполучить место в первом классе самолета. Так, больше всего шансов добиться повышения класса комфорта у тех, кто бронирует места на последнем ряду. Зачастую во избежании перевеса бортпроводники пересаживают пассажиров из хвоста самолета в первые ряды. Также Мистт заявила, что иногда туристам бывает достаточно подарить членам экипажа шоколад во время посадки на борт.