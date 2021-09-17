Стюардесса раскрыла способы бесплатно заполучить место в первом классе самолета

Стюардесса американских авиалиний Сьерра Мистт (Cierra Mistt), которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, раскрыла три способа бесплатно заполучить место в первом классе самолета. Об этом девушка рассказала на видео в своем TikTok-аккаунте.

Так, больше всего шансов добиться повышения класса комфорта у тех, кто бронирует места на последнем ряду. «У большинства самолетов тяжелый хвост, поэтому если рейс заполнен не полностью, бортпроводникам иногда приходится пересаживать пассажиров для весового баланса», — пояснила девушка, отметив, что в подобных ситуациях, как правило, в начало воздушного судна перемещают тех, кто сидит на задних рядах.

Также Мистт заявила, что иногда туристам бывает достаточно подарить членам экипажа шоколад во время посадки на борт, чтобы получить возможность улучшения класса обслуживания. «Вы даже не представляете, какие чудеса мы можем творить, если нас угощают кофе или пакетом конфет во время долгих перелетов, когда у нас даже нет времени, чтобы перекусить», — отметила она.

Кроме того, стюардесса рассказала, что путешественники напрямую могут попросить пересадить их в первый класс, если на их рейс было забронировано больше мест, чем имеется в самолете.

Ранее в сентябре другая американская стюардесса раскрыла способ путешествовать по миру бесплатно. Девушка порекомендовала открыть в банке кредитную карту, которая позволит накапливать бонусы для полетов. По ее словам, за крупные покупки на карту будут начисляться мили, которые можно использовать по своему усмотрению.