Стюардесса описала легкий способ попасть в бизнес-класс самолета

Стюардессы нескольких авиакомпаний и путешественники со всего мира описали легкие способы попасть в бизнес-класс самолета. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

Так, неизвестная бортпроводница заявила, что существует множество причин, по которым член экипажа имеет право повысить класс перелета туриста.

«Если кто-то уступает место или человек летит куда-либо из-за трагических событий, а также если клиент празднует годовщину или день рождения — я могу пересадить его», — пояснила она и добавила, что иногда пассажиров пересаживают, чтобы создать весовой баланс в самолете в случае наличия свободных мест.

Кроме того, по информации издания, раньше туристу достаточно было подарить членам экипажа конфеты или шоколад во время посадки на борт, чтобы получить возможность улучшения класса обслуживания.

Однако опытный путешественник опроверг данный факт и заявил, что бортпроводники практически всех авиакомпаний не могут решать, кого пересадить в бизнес-класс. По его словам, улучшение уровня доступно только тем пассажирам, кто летает на расстояния более 50 тысяч миль в год.

Турист также объяснил, по какой схеме авиаперевозчики бесплатно пересаживают в бизнес-класс. «Заявление на бесплатное улучшение класса отправляют постоянным клиентам компании, сохраняя таким образом их лояльность», — пояснил мужчина и добавил, что если человек не является VIP-клиентом, то он не получит улучшения обслуживания.

В сентябре назвали другой легкий способ бесплатно получить место в бизнес-классе самолета. Выяснилось, что пассажирам рекомендуется бронировать авиабилеты премиум-экономкласса, так как их владельцы имеют больше шансов получить качественный сервис.