Раскрыт способ обмануть правила провоза багажа в самолете

Американская туристка бесплатно перевезла дополнительную ручную кладь в салоне самолета и раскрыла способ обойти правила провоза багажа. О возможности бесплатно пронести дополнительный багаж на борт она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

На опубликованном ролике девушка складывает в наволочку личные вещи, затем застегивает ее, кладет на чемодан и проходит с ней в самолет. «Самый лучший лайфхак во время путешествий — "подушка" летит бесплатно», — подписала блогерша публикацию, набравшую более 435 тысяч просмотров.

Пользователи сети оценили идею путешественницы и принялись писать восхищенные комментарии под постом. «Боже, это просто гениально», «Потрясающий способ», «Спасибо тебе, это круто», «Почему я не знала об этом летом? Я бы тогда попробовала взять больше вещей в отпуск», «Обязательно попробую так пронести багаж», — писали они.

Ранее стюардесса американских авиалиний рассказала о возможности бесплатно заполучить место в первом классе самолета. По словам бортпроводницы, больше всего шансов добиться повышения класса комфорта у тех, кто бронирует места на последнем ряду.