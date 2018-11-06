Ушлый пассажир придумал способ перевозить багаж бесплатно

Британский пассажир придумал способ перевезти вещи в салоне самолета без чемодана. Об этом сообщает The Sun.

30-летний Ли Чимино (Lee Cimino) пришил внутренние карманы к старому пальто и сложил в них все необходимые вещи для предстоящего путешествия. Отказаться от чемодана его вынудил новый распорядок перевоза багажа ирландской авиакомпании Ryanair. Согласно правилам, турист должен был заплатить около семи фунтов за сумку ручной клади и девять фунтов за сдачу чемодана в багажный отсек.

«Я лучше отправлюсь в несколько путешествий, чем потрачу много денег на одно», — возмутился он. По словам Чимино, в карманах его пальто был необходимый минимум для одной ночи вне дома: кроссовки, шорты, футболка, джемпер, трусы и носки.

Чимино благополучно преодолел пункт контроля безопасности: перед прохождением через металлодетектор он снял пальто и положил его в специальный поднос. Сотрудники аэропорта никак не прокомментировали случай и без проблем пустили мужчину в самолет.

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В июне популярный в России венгерский лоукостер Wizz Air объявил об изменениях в политике провоза ручной клади на своих рейсах. Согласно нововведениям, пассажиры, которые не платили за приоритетную посадку, будут вынуждены сдать сумки, не соответствующие габаритам (40х30х18 сантиметров), в багажное отделение.

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