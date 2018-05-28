Жестокое обращение с багажом засняли на видео

Сотрудницу аэропорта Гонолулу, небрежно выбрасывающую пассажирские чемоданы из самолета, засняли на видео. Об этом пишет The Sun.

Видео было опубликовано в Twitter австралийским репортером Ванессой Марш. Она назвала этот короткометражный ролик «Причина всех моих сломанных чемоданов раскрыта — это просто команда Гонолулу ими занялась».

Как только видео начало набирать популярность, представители аэропорта Гонолулу ответили девушке, что им жаль видеть эти кадры, и поблагодарили ее за публикацию. «То, как сотрудница обращается с багажом — абсолютно неприемлемо. Наша команда займется этим вопросом. Спасибо», — написали они в Twitter.

Как сообщает источник, это уже не первое видео, показывающее халатность грузчиков в обращении с чемоданами.

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В ноябре 2017 года в московском аэропорту Домодедово появился сотрудник, который ловит чемоданы пассажиров из Токио, чтобы багаж не повредился. В комментариях к твиту один из читателей Варламова назвал это показухой: «Неужели японцы не знают, как они швыряются до этого? или они на всех участках логистики поставили своего человека?»

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