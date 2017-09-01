Британцы придумали способ быстро находить чемодан в аэропорту

Лондонская компания Firebox придумала, как помочь путешественнику быстро найти свой чемодан на ленте выдачи багажа в аэропорту. Для этой цели она разработала специальный чехол. Видео с ним было опубликовано на официальном канале фирмы на YouTube.

Каждый желающий может отправить в Firebox высококачественную фотографию своего лица в электронном виде. После этого специалисты компании увеличивают снимок, распечатывают его и помещают на чехол для чемодана.

Таким образом турист легко найдет свой багаж в аэропорту. Вместо собственного лица он может предоставить любое другое изображение. Как пишет портал Bored Panda, чехлы доступны в трех размерах — маленький, средний, большой. Цены варьируются от 26 до 39 долларов за штуку.