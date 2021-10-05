Пассажир обнаружил загадочную деталь в самолетах и поделился находкой в сети

Пассажир ирландского лоукостера Ryanair обнаружил загадочную деталь на борту самолета и поделился находкой в сети. Об этом пишет The Sun.

Путешественник Том Коттер обратил внимание, что во всех лайнерах перевозчика отсутствует 13 ряд с посадочными местами. «Странно, что на рейсах Ryanair нет ряда номер 13. Почему? Суеверие?» — спросил он у подписчиков в социальных сетях.

Издание выяснило, что к подобной практике прибегают и другие авиакомпании — например, Air France и Iberia. Также эксперты отметили, что в самолетах немецкого авиаперевозчика Lufthansa нет ряда 17 — поясняется, что если рассматривать это число как римскую цифру XVII, то его анаграмма VIXI на латыни означает «моя жизнь окончена».

Кроме того, в некоторых странах, таких как Италия и Бразилия, число 17 считается несчастливым. «Поскольку Lufthansa обслуживает пассажиров со всего мира, мы стараемся учитывать как можно больше культурных особенностей», — заявили представители перевозчика.

Ранее в сентябре стюардесса американской авиакомпании раскрыла способ бесплатно заполучить место в первом классе самолета. По ее словам, иногда для соблюдения весового баланса бортпроводники пересаживают пассажиров, сидящих в хвосте самолета, вперед. Также девушка добавила, что иногда достаточно вручить членам экипажа шоколадку перед вылетом.