Раскрыт главный страх россиян во время полета на самолете. Большинство путешественников (52 процента) боятся сильной турбулентности. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Помимо страха болтанки в полете, шесть процентов респондентов пугает взлет, еще три процента испытывают волнение при посадке самолета и его торможении.

Кроме того, три процента опрошенных заявили, что чувствуют себя некомфортно в замкнутом пространстве, еще три процента не любят постороннего шума в салоне. Наименее распространенным страхом оказалось мигание света, из-за которого переживает только один процент россиян.

При этом из всех опрошенных 32 процента заявили, что не боятся самолетов и полет не доставляет им никаких волнений.

Ранее в августе российские туристы рассказали о главных страхах во время путешествий. Так, большинство туристов (31 процент) боится остаться без денег, многие респонденты (15 процентов) переживают из-за плохой погоды, еще 14 процентов волнуются за домашних питомцев, которых пришлось оставить дома.

