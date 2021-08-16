Раскрыт главный страх россиян во время путешествий — большинство туристов (31 процент) боится остаться без денег. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Всего в опросе, размещенном на сайте сервиса, приняли участие 1,6 тысячи человек. Помимо риска не уложиться в бюджет, многие (15 процентов) переживают из-за плохой погоды, еще 14 процентов волнуются за домашних питомцев, которых пришлось оставить дома.

Менее распространенным страхом оказался риск опоздать на рейс — из-за этого переживают девять процентов респондентов. Разочароваться в отеле боятся семь процентов россиян, столько же волнуются, что не успеют за отпуск посмотреть все интересные достопримечательности.

При этом один процент опрошенных беспокоится о возможном джетлаге или акклиматизации, еще три процента — о наборе лишнего веса во время отпуска.

Ранее в августе аналитики объяснили любовь россиян к стоянию в очередях перед выходом на посадку в самолет. По их мнению, чаще всего пассажиры стоят в них из-за скуки.