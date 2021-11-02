Россиянам раскрыли стоимость билетов в ОАЭ на Новый год

В период новогодних праздников билеты из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно приобрести от 18 тысяч рублей. Стоимость доступных вариантов раскрыли специалисты портала TourDom.ru.

Самый дешевый перелет в Дубай из Москвы 27 декабря с возвращением 3 января предлагает авиакомпания «Победа» за 31 тысячу рублей. Путешествие с 30 декабря по 8 января выйдет дороже — 43 тысячи рублей (при этом за багаж придется доплатить еще 5,3 тысячи рублей). Рейс «Аэрофлота» на эти же даты обойдется в 73 тысячи рублей — и еще восемь тысяч рублей дополнительно за услугу провоза багажа.

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Национальные компании в период с 30 декабря по 8 января предлагают билеты по чуть более высокой стоимости. Например, рейс Emirates обойдется в 86 тысяч рублей, Flydubai — в 89 тысяч рублей.

Наиболее доступный вариант улететь в ОАЭ — отправиться в Абу-Даби. Так, стоимость билета Wizz Air Abu Dhabi из Москвы и обратно 27 декабря — 3 января составит 18 тысяч рублей. Немного дороже на даты с 29 декабря по 5 января — 25 тысяч рублей. Организовать новогоднее путешествие другими авиакомпаниями выйдет дороже. Так, рейс «Аэрофлота» с 28 декабря по 4 января обойдется в 37 тысяч рублей (с багажом 44 тысячи рублей), за перелет Etihad Airways с 30 декабря по 8 января придется заплатить 58 тысяч рублей.

Ранее в ноябре стало известно о массовых жалобах российских туристов на ухудшение сервиса в дорогостоящих отелях Дубая, а также на длинные очереди в аэропортах ОАЭ. Отмечалось, что спрос на поездки в арабскую страну резко вырос из-за открытия выставки Expo-2020, а также после снятия ограничений на въезд для путешественников из Индии и Великобритании.