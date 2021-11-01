Россияне массово пожаловались на сервис в дорогих отелях Дубая

Стало известно о массовых жалобах российских туристов на ухудшение сервиса в дорогостоящих отелях Дубая, а также на длинные очереди в аэропортах ОАЭ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

По ее словам, спрос на поездки в Дубай резко вырос из-за открытия выставки Expo-2020, а также снятия ограничений на въезд для путешественников из Индии и Великобритании.

В связи с этим многие объекты размещения не справляются с увеличенным турпотоком и вводят листы ожидания на некоторые услуги — например, на посещение ресторанов, аренду переговорных комнат и отдельных кабин на пляжах.

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Также Тюрина отметила, что из-за наплыва туристов зачастую срываются трансферы, а гостиницы отменяют бронирования. Ситуация также осложняется тем, что многие отели сократили количество сотрудников во время локдауна.

«Тем не менее туроператоры надеются, что эмирату удастся справиться с возросшим потоком туристов. Хотя цены в отелях, скорее всего, продолжат расти и дальше», — резюмировала эксперт.

Ранее, в октябре, россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Дубай с вылетом в ноябре. Так, улететь в ОАЭ из России можно в среднем за 74 тысячи рублей в одну сторону, обратный билет обойдется от 58 до 62 тысяч рублей. Такие цены предлагает авиакомпания «Уральские авиалинии».