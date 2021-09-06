Россиянка отдохнула в Дубае летом и назвала главный минус отпуска

Российская путешественница, отдохнувшая в Дубае летом, навала главным минусом отпуска в «не сезон» сильную жару. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма».

Так, согласно отзыву туристки, высокая температура в ОАЭ в августе переносится хорошо только в помещениях с кондиционерами, а на пляже — тяжело. «При этом полной неожиданностью для меня стало, что вода в заливе горячая! Даже не теплая, а горячая!» — уточнила она.

Однако россиянка отметила, что влажность воздуха относительно невысокая, но периодически это меняется. «Иногда внезапно начинаешь ощущать себя как будто в хаммаме — одежда моментально прилипает ко всему телу», — пояснила отдыхающая.

Тем не менее, отдых путешественнице очень понравился, поскольку она ехала в Дубай, чтобы увидеть достопримечательности и попасть на шопинг. «Август в Дубае — это распродажи. А также фестивали, праздники и розыгрыши, которые в 2021 году запланированы до 4 сентября», — добавила автор.

В заключение россиянка отметила, что в это время года людей в торговых центрах немного, очередей тоже, поэтому «некомфортной толпы» ей ни разу не встречалось.

В сентябре сообщалось, что туристический поток в Дубай в 2021 году вырос на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Так, с января по июнь текущего года популярный арабский курорт посетили 209,7 тысячи россиян. Таким образом, по итогам первого полугодия 2021 года россияне заняли второе место по количеству въезжающих в Дубай.

