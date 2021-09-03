Россияне повально заинтересовались отдыхом на популярном арабском курорте

АТОР: турпоток из России в Дубай вырос на 15 процентов в сравнении с 2020 годом

Россияне повально заинтересовались отдыхом в Дубае — туристический поток вырос на 15 процентов в сравнении с 2020 годом. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с января по июнь текущего года популярный арабский курорт посетили 209,7 тысячи соотечественников. Таким образом, по итогам первого полугодия 2021 года россияне заняли второе место по количеству въезжающих в Дубай туристов.

По данным АТОР, в мае зафиксировано 40,9 тысячи визитов из России, в июне в город прибыло 25,1 тысячи путешественников.

Отмечается, что интерес россиян к Дубаю также демонстрирует полетная программа на осенние месяцы. Авиаперевозчики увеличили число рейсов в ОАЭ из Москвы и регионов. К примеру, авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы по маршрутами Екатеринбург — Дубай и Новосибирск — Дубай с периодичностью один раз в неделю.

Ранее в августе стало известно, что в Дубае появится мегаобъект для туристов. На курорте возведут самое высокое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Посетители смогут круглосуточно любоваться видом на город с высоты 250 метров. Для строительства задействовали 11 тысяч тонн стали — это вдвое больше, чем понадобилось для Эйфелевой башни.