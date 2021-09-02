Россия увеличила число рейсов в популярные среди туристов страны

Росавиация с 10 сентября увеличит количество полетов в ОАЭ, Финляндию и Германию

По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Росавиация приняла решение об увеличении числа рейсов в популярные среди российских туристов зарубежные страны. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Отмечается, что с 10 сентября увеличивается количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, Финляндию и Германию.

Так, количество рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Дубай увеличивается до семи рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Хельсинки — до 14. Кроме того, авиакомпаниям разрешили выполнять полеты из Калининграда в Берлин с частотой два рейса в неделю.

Помимо прочего, Оперативный штаб продлил ограничение на авиасообщение с Танзанией до 1 октября 2021 года.

Ранее в сентябре Роспотребнадзор попросил отменить обязательную изоляцию по приезде в Россию для прибывающих из Великобритании. Так, ведомство предложило признать утратившим силу ранее принятое государством постановление о двухнедельном карантине для всех приезжающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.