Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на курорты ОАЭ в ноябре

TourDom: стоимость авиабилетов в Дубай начинается от 74 тысяч рублей на одного

Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Дубай в конце октября — начале ноября. Такая информация появилась на сайте информационного портала TourDom.

Исходя из данных систем бронирования, купить билеты на популярный курорт ОАЭ можно за 74 тысячи рублей в одну сторону, обратная поездка обойдется от 58 до 62 тысяч рублей. При этом за перелет туда-обратно по этому направлению россиянам придется отдать 137 тысяч рублей. Такие цены предлагает авиакомпания «Уральские авиалинии».

Перевозки по схожим ценам появились на сайте «Победа». Так, улететь в Дубай можно в среднем за 82 тысячи рублей с человека. Обратные билеты на начало ноября начинаются от 67 тысяч рублей.

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Путешествие на борту самолета авиакомпании Emirates 29 октября обойдется в 111 тысяч рублей, а если отправиться в поездку 30 октября — 86 тысяч рублей. Вернуться в Москву можно 5 ноября, заплатив за перелет 42 тысячи рублей, на 6 ноября остались в наличии лишь билеты за 112 тысяч рублей.

Дороже будет стоить проезд в бизнес-классе «Аэрофлота». Так, на рейсе 31 октября последнее место можно забронировать за 222 тысячи рублей. Возвращение возможно не ранее 10 ноября — стоимость оставшихся билетов 224 тысячи рублей. При этом отмечается, что на 5–9 ноября все кресла бизнес-класса на маршруте Дубай — Москва распроданы.

Ранее в октябре эксперты туроператора «Русский Экспресс» назвали оптимальную стоимость отдыха в новых отелях ОАЭ, которые открываются в конце 2021-го — начале 2022 года. Так, россиянам посоветовали обратить внимание на пятизвездочный отель премиум-класса Address Beach Resort Fujairah, куда цены за семидневный тур на двоих с перелетом и питанием начинаются от 182 тысяч рублей.