Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в новых отелях ОАЭ

В АТОР назвали цены на туры в новые отели Фуджейры, Рас-эль-Хаймы и Дубая

Эксперты туроператора «Русский Экспресс» назвали оптимальную стоимость отдыха в новых отелях Объединенных Арабских Эмиратов, которые открываются в конце 2021-го — начале 2022 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что сейчас сразу в нескольких регионах, среди которых Фуджейра, Рас-эль-Хайма и Дубай, наблюдается строительный бум — открываются новые отели, возведение которых приостановилось из-за пандемии.

В первою очередь россиянам посоветовали обратить внимание на пятизвездочный отель премиум-класса Address Beach Resort Fujairah. По словам туроператоров, гостиница идеально подходит для спокойного семейного отдыха. Цены за семидневный тур на двоих с перелетом и питанием начинаются от 182 тысяч рублей.

Другая гостиница — это Hampton By Hilton Marjan Island на острове Мардажн, которую эксперты отнесли к бюджетному сегменту. Цены на туры во второй половине октября стартуют от 103 тысяч рублей на двоих за семь дней.

Более роскошный вариант — это отель класса люкс Raffles The Palm Dubai, открытый в сентябре 2021 года. Главной особенностью гостиницы считаются услуги дворецкого для постояльцев. Стоимость путевки во второй половине октября составляет минимум 403 тысячи рублей на двоих.

Ранее в октябре Абу-Даби упростил правила въезда для российских туристов, привитых препаратом «Спутник V». Так, власти популярного арабского курорта официально признали российскую вакцину и отменили обязательный десятидневный карантин для путешественников, предъявляющих при пересечении границы сертификат о вакцинации российским препаратом.

