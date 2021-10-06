Популярный арабский курорт отменил карантин для привитых россиян

Абу-Даби упростил правила въезда для российских туристов, привитых препаратом «Спутник V». Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что власти популярного арабского курорта официально признали российскую вакцину и отменили обязательный десятидневный карантин для путешественников, предъявляющих при пересечении границы сертификат о вакцинации «Спутником V».

Также в АТОР напомнили, что перед поездкой в столицу ОАЭ необходимо зарегистрироваться в приложении ICA UAE Smart, заполнить форму Register Arrivals Form и загрузить сертификат в формате PDF. После заполнения электронной формы туристу придет СМС с результатами проверки документов.

Кроме того, все прилетающие в Абу-Даби сдают в аэропорту экспресс-тест на COVID-19 — ожидание результатов не превышает полутора часов. Помимо прочего, путешественники проходят ПЦР-тестирование на четвертый и восьмой день пребывания на курорте, а затем еще один за 72 часа до отъезда.

Ранее в июне сообщалось, что Абу-Даби исключил Россию из стран «зеленого списка», усложнив тем самым процесс въезда в страну для российских туристов. Помимо предоставления результатов ПЦР-теста, путешественники должны пройти обязательный карантин и сдать повторные тесты на коронавирус на 6-й и 12-й день изоляции.

