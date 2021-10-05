Россиянам назвали открытые экзотические курорты для пляжного отдыха осенью

Доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ Г. В. Плеханова Роман Гареев назвал десять экзотических стран для пляжного отдыха осенью. Об этом сообщают «Новые известия».

Рейтинг открытых в пандемию коронавируса направлений возглавили Мальдивы — стоимость горящей путевки в октябре на неделю начинается от 120 тысяч рублей. Для въезда понадобятся отрицательные результаты ПЦР-теста.

В тройку лидеров также вошли Тунис и Марокко, куда самые дешевые туры стоят 40 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. По словам эксперта, по прибытии в Тунис путешественники обязаны предоставить действующий международный сертификат полной вакцинации против COVID-19. В таком случае они освобождаются от прохождения карантина.

Кроме того, необходимо предъявить результаты теста ПЦР, сделанного в течение предыдущих 72 часов, и передать властям свои контактные данные и подробный маршрут поездки.

Схожие требования предъявляет и Марокко, однако там срок ПЦР-тестирования не должен превышать 48 часов.

Помимо прочего, для пляжного отдыха в осенние месяцы Гареев отметил Кубу и ОАЭ — туры в эти страны обойдутся минимум в 60 и 80 тысяч рублей соответственно. Для посещения обоих курортов туристы должны сдавать два ПЦР-теста — перед поездкой и сразу по прилете.

Также специалист посоветовал обратить внимание на Кению, ЮАР, Ливан, Албанию и Оман, которые открыты для международного туризма.

Ранее в октябре власти Индонезии озвучили возможную дату открытия острова Бали для иностранных туристов. Аэропорт Денпасар, по их предположениям, откроется для приема международных рейсов с 14 октября. На курорт смогут приехать путешественники из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Среди них есть Южная Корея, Япония, Сингапур и Новая Зеландия.