Названа возможная дата открытия Бали для иностранных туристов

Власти Индонезии назвали возможную дату открытия Бали для иностранных туристов — международный аэропорт Денпасар откроется для приема международных рейсов 14 октября. Об этом сообщает портал Nikkei.Asia.

По словам министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, в первую очередь приехать на курорт смогут путешественники из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом — из Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии. Однако чиновник подчеркнул, что этот список еще не утвержден окончательно.

Также отмечается, что требования к тестированию на COVID-19 в этих странах должны быть такие же или аналогичные тем, которые действуют в Индонезии.

Ранее в сентябре в Российском союзе туриндустрии (РСТ) допустили, что Бали может открыться для туристов из России к зиме. По словам экспертов, этот процесс затянулся из-за отсутствия прямых рейсов из России в Индонезию. «Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон. Осенью мы уже ничего не успеем», — подчеркнул вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.