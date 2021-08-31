Популярный курорт Бали снова отложил открытие границ для туристов

Власти популярного индонезийского курорта Бали снова отложили решение вопроса по открытию границ для путешественников из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Travel Daily Media.

Согласно информации источника, Индонезия уже несколько раз переносила сроки возобновления туризма с иностранными государствами из-за регулярного роста заболеваемости COVID-19. Изначально курорты должны были открыться в конце 2020 года, затем — в июле 2021-го, а позже срок был сдвинут на август.

Как уточнили власти, острова уже практически готовы к приему иностранных гостей, однако никаких требований и правил пока обнародовано не было. В настоящее время правительство надеется на программу вакцинации, в том числе на то, что люди будут чаще прививаться.

Ранее в июле Индонезия признала российские вакцины от коронавируса для въезда путешественников. Как рассказали в представительстве, был получен обновленный документ из Джакарты, согласно которому «любая вакцина, поставленная в полном объеме, подойдет для въезда в страну».

