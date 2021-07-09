Индонезия разрешила въезд привитым российскими вакцинами туристам

Индонезия признала российские вакцины от коронавируса и разрешила привитым ими путешественникам въезд в страну. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российское представительство министерства туризма Индонезии.

Как рассказали в ведомстве, 9 июля был получен обновленный документ из Джакарты, согласно которому «любая вакцина, поставленная в полном объеме, подойдет для въезда в Индонезию».

Также уточняется, что до этого в индонезийском агентстве по лекарствам положительно оценили российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». при этом там напомнили, что туристические визы в страну данный момент не выдаются.

Ранее в июле власти Бали отказались открывать границы для иностранных путешественников — это связано с распространением нового штамма коронавируса «дельта». По словам местных чиновников, на сегодняшний момент главной задачей является сдерживание распространения COVID-19 и увеличение количества вакцинированных.