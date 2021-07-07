На Бали задержали преступную группировку российских туристов — полиция Индонезии арестовала злоумышленника, который представлялся сотрудником международной организации Интерпол и вымогал деньги у бизнесменов. Об этом заявил глава отдела по преступлениям общеуголовной направленности Бали Джухандани Рахарджо, передает РБК.

По информации источников, имя главного подозреваемого — Евгений Багрянцев. Вместе с ним стражи правопорядка задержали еще троих обвиняемых в причастности к делу — Артема Котухова, Ильгама Музафина и Сергея Чередниченко.

Как сообщили в полиции, россиянин обманом получил имущество хозяина сервиса проката автомобилей — 400 миллионов индонезийских рупий (около двух миллионов рублей) и 21 мотоцикл Yamaha.

Уточняется, что Багрянцев пришел в сервис, обвинив владельца в ведении незаконного бизнеса, а затем угрожал предпринимателю, отправляя ему сообщения в WhatsApp. Также известно, что россиянину предъявлены обвинения в мошенничестве, ему грозит до четырех лет тюремного заключения.

Ранее в феврале россиянина Андрея Коваленко, разыскиваемого Интерполом, поймали на острове Бали. Отмечается, что до задержания полиция разыскивала его почти две недели, мужчина попал в «красный бюллетень» Интерпола (его также называют международным ордером на арест).