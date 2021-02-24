Сбежавшего от полиции россиянина поймали на Бали

Россиянина Андрея Коваленко (также известен как Эндрю Айер), разыскиваемого Интерполом, поймали на острове Бали. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что до поимки полиция разыскивала его почти две недели, мужчина попал в «красный бюллетень» Интерпола (его также называют международным ордером на арест). Команда, в которую вошли национальная полиция, полиция Бали и представители иммиграционной службы, задержала Коваленко в районе Северная Кута.

Коваленко сбежал 11 февраля при транспортировке из центра задержания в Нгурах-Рай в Денпасар: еще в 2019-м его арестовали за хранение более 500 граммов гашиша и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Издание указывает, что до побега россиянина посетила подруга — Екатерина Трубкина. В правоохранительных органах предполагают, что она помогла Коваленко сбежать. Их обоих задержали на Бали, сейчас россияне ожидают депортации на родину.

В конце декабря 2020-го на Канарских островах задержали объявленного в международный розыск 56-летнего россиянина. Известно, что мужчину разыскивали российские власти по подозрению в мошенничестве и хищениях. Сообщается, что он совершал эти преступления во время руководства российским государственным предприятием. Из-за него компания понесла убытки в размере 900 тысяч евро.

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