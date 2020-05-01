Бывший депутат Госдумы задержан в Испании

Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы, который находился в международном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Имя депутата не называется. Уточняется, что Россия объявила его в розыск через Интерпол по обвинениям в хищении государственных средств. Деньги выделили на проведение конкурса на проект, который так и не был реализован.

Политика задержали в провинции Аликанте. В правоохранительных органах Испании сообщили, что задержанный, помимо депутатского кресла, занимал пост заместителя председателя правительства одного из важных регионов России. Россиянин скрывался в небольшом муниципалитете, вел дорогой образ жизни и занимался инвестициями в недвижимость, говорится в сообщении.

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