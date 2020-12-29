Россиянина задержали по обвинению в руководстве преступной группой в Польше

Гражданина России задержали по подозрению в руководстве преступной группой в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын, его цитирует РИА Новости.

По его словам, россиянин несет ответственность за налоговые махинации, связанные с фиктивной торговлей топливом. Жарын пояснил, что преступник не платил налоги на дизельное топливо, которое продавал в Польше. Помимо гражданина РФ, обвинения предъявили еще двум лицам.

«Компания, [где работал россиянин], не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения, указывала неправдивые данные в поданных налоговых декларациях и использовала фиктивные счета-фактуры», — добавил пресс-секретарь. Таким образом, стране нанесли ущерб в размере 12 миллионов злотых (примерно 3,2 миллиона долларов).

В конце сентября россиянина Николая Ерофеева освободили из более чем 23-летнего рабства на птицефабрике в Польше. Ему удалось сбежать и найти приют у пары местных жителей. Он сообщил, что в рабстве оказался после того, как нелегально остался в Польше после развала СССР.

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