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На Канарских островах задержали объявленного в международный розыск россиянина

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Фото: Delmi Alvarez / Globallookpress

Полиция Испании задержала на Канарских островах 56-летнего россиянина, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает издание 20 Minutos.

Имя задержанного не называется. Известно, что мужчину разыскивали российские власти по подозрению в мошенничестве и хищениях. Сообщается, что он совершал эти преступления во время руководства российским государственным предприятием. Из-за него компания понесла убытки в размере 900 тысяч евро.

Полицейские нашли мужчину, подтвердили его личность и арестовали. Он проживал вместе со своим родственником в доме в муниципалитете Адехе, расположенном на острове Тенерифе. Этот город является штаб-квартирой для Русской православной церкви на Канарских островах.

Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы, который находился в международном розыске. Его имя не уточняется. Россия объявила задержанного в розыск через Интерпол по обвинениям в хищении государственных средств.

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