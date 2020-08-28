Россиянина задержали в США по обвинению в мошенничестве

Россиянин Александр Спицын на этой неделе задержан по прибытии в США, он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно обвинительному заключению, Спицын вместе с предполагаемыми сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу на дому. Пострадавшие обналичивали присылаемые им чеки, а деньги отправляли по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки фальшивые, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги.

ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына в американских банках. По версии правоохранителей, через них были отмыты не менее 700 тысяч долларов. Денежные средства вывозились за границу небольшими суммами, чтобы избежать проверки.

Из документов суда следует, что Спицын был задержан по прибытии в США 21 августа. Баскаков был арестован в августе после получения им в мае восьми посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, однако из документов неясно, был ли он арестован.

В марте Комиссия по ценным бумагам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, который проживает в штате Флорида. Как утверждается, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Комиссия оценивает ущерб в размере не менее 26 миллионов долларов.