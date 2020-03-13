США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Американский регулятор обвинил россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на 26 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Комиссия по ценным бумагам в пятницу, 13 марта, предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, который проживает в штате Флорида. Однако регулятор не сообщает, где сейчас находится россиянин.

Как утверждается, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Комиссия оценивает ущерб в размере не менее 26 миллионов долларов. Кроме того, по версии регулятора, часть средств, полученных в результате незаконных действий, могла получить его супруга.

10 марта Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина по подозрению в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей. Как утверждают власти США, он является создателем и владельцем аукционной платформы, на которой торговали данными, украденными хакерами у пользователей социальных сетей.

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