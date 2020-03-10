ФБР арестовало россиянина по обвинению в торговле крадеными данными

Федеральное бюро разведки США арестовало россиянина, которого подозревают в киберпреступлениях. Кирилл Фирсов якобы причастен к торговле крадеными данными пользователей, сообщает портал ZDNet со ссылкой на документы американских силовиков.

По данным издания, Фирсова задержали 7 марта в аэропорту Нью-Йорка. Власти США утверждают, что он создатель и владелец аукционной платформы Deer.io, существующей с 2013 года. Сообщается, что на ней торговали данными, которые хакеры украли у пользователей социальных сетей, при этом для легальной торговли сайт практически не использовался.

Оперативники ФБР рассказали, что проверили ряд магазинов, продающих конфиденциальные данные, и подтвердили подлинность их «товара».

ZDNet пишет, что претензии к сайту появились уже в 2016 году. Тогда его представитель (считается, что это был задержанный ныне Фирсов) отказался комментировать наличие на нем краденой информации и заявил, что Deer.io работает в соответствии с российскими законами и готов блокировать магазины по запросу Роскомнадзора или других российских ведомств. Россиянин предстанет перед судом позже на этой неделе.

На Deer.io говорится, что его пользователи заработали суммарно более 1,5 миллиарда рублей. Стоимость аккаунта — 800 рублей

в месяц. На момент публикации сайт был доступен как с территории России, так и с территории США.

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