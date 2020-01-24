Двух братьев-россиян осудили в США на 12 лет

Двух россиян приговорили к 12 годам тюремного заключения за мошенничество в США, сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Флориды.

Речь идет о двух братьях, 33-летнем Игоре и 29-летнем Денисе Грушко, которые проживали в городе Форт-Лодердейл. Суд признал их виновными в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, заговоре с целью завладения и использования украденных кредитных карт, изготовлении мошеннических кредитных карт и поддельных документов, удостоверяющих личность.

В ходе обысков у них дома были обнаружены инструменты для изготовления поддельных пластиковых карт, десятки скимминговых устройств, накладок на банкоматы, считыватель магнитных полос для создания поддельных карточек, принтер для печати идентификационных карт, а также сотни мошеннических кредитных карт и поддельных удостоверений личности и тысячи несанкционированных номеров кредитных и дебетовых карт на компьютерах братьев. Также сотрудники правоохранительных органов нашли у них материалы, по которым Грушко обучались мошенническим схемам.

По данным суда, россияне вступили в сговор с гражданином Украины Вадимом Вознюком с целью использования личной информации сотен жителей Южной Флориды, включая номера кредитных карт жертв, их имена, адреса и телефоны, для кражи более 100 тысяч долларов из магазина электроники Target. Он был приговорен к 27 месяцам лишения свободы.

Ранее в январе в Германии приговорили к семи годам тюрьмы 69-летнего россиянина Владимира Д. за контрабанду товаров двойного назначения для военных России, что является обходом санкций Евросоюза.

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