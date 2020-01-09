Россиянина приговорили к семи годам тюрьмы за обход санкций в Германии

Ганзейский высший суд Гамбурга приговорил к семи годам тюрьмы 69-летнего россиянина Владимира Д. за контрабанду товаров двойного назначения для военных России, что является обходом санкций Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Известно, что у осужденного была фирма, которая занималась экспортом оборудования. Через нее он с сентября 2014-го по июнь 2018 года ввозил в Россию товары двойного назначения в промышленных масштабах. Их можно использовать как в военных, так и в гражданских целях.

Всего фирма поставила в Россию в обход санкций таких товаров на сумму в 1,83 миллиона евро. В частности, речь идет о веществе декаборан. Это химическое соединение содержится в ракетном топливе и взрывчатке. Сообщается, что осужденный Владимир Д. перевозил эти вещества либо самостоятельно, либо пересылал их по почте. Он был задержан в конце 2018 года.

3 декабря 2019-го окружной суд США по Южному округу штата Джорджия вынес решение об аресте в отношении Олега Никитина, арестованного в США за попытку обойти санкции. Сообщается, что ему может грозить до 20 лет тюрьмы за попытку в обход санкций через посредников приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G для ее последующего использования в Арктике. Сам он вину не признал.

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