США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства юстиции США.

Решение в отношении Никитина вынес окружной суд США по Южному округу штата Джорджия. Сообщается, что ему может грозить до 20 лет тюрьмы за попытку в обход санкций через посредников приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G для ее последующего использования в Арктике.

Кроме того, под стражей оказались двое итальянцев, также обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину. Речь идет о нарушении международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях и закона о реформе экспортного контроля от 2018 года.

В ноябре федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк приговорил российского программиста Станислава Лисова к четырем годам заключения за финансовые киберпреступления. После освобождения его весной 2020 года, вероятно, отправят на родину.

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