США приговорили российского программиста к четырем годам заключения

Федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк приговорил российского программиста Станислава Лисова к четырем годам заключения за финансовые киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянина признали виновным в краже денег со счетов американцев с помощью троянского вируса NeverQuest. Судья приняла во внимание ранее отбытый срок и примерное поведение заключенного, и поэтому Лисов выйдет на свободу уже через четыре или пять месяцев. После освобождения его весной 2020 года, вероятно, отправят на родину.

Материалы по теме Типичный русский Как российские хакеры докатились до мирового господства

В феврале Лисов признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.

Россиянина задержали в Барселоне в январе 2017 года. Испанские власти выдали его США.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru