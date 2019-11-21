США приговорили российского программиста к четырем годам заключения

Федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк приговорил российского программиста Станислава Лисова к четырем годам заключения за финансовые киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянина признали виновным в краже денег со счетов американцев с помощью троянского вируса NeverQuest. Судья приняла во внимание ранее отбытый срок и примерное поведение заключенного, и поэтому Лисов выйдет на свободу уже через четыре или пять месяцев. После освобождения его весной 2020 года, вероятно, отправят на родину.
В феврале Лисов признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Россиянина задержали в Барселоне в январе 2017 года. Испанские власти выдали его США.
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