Испанский суд разрешил экстрадировать в США российского программиста Лисова

Суд в Испании согласился выдать США задержанного российского программиста Станислава Лисова. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национальной судебной коллегии королевства.

В судебном ведомстве уточнили, что США требуют его выдачи «по подозрению в действиях, связанных с разработкой и использованием вредоносного программного обеспечения».

Адвокат россиянина Олег Губарев заявил, что обжалует данное решение, так как, по его словам, оснований для этого более чем достаточно. По его мнению, решение испанского суда не учитывает ни один из доводов защиты.

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13 июля сообщалось, что Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России. Мое обращение к вам — это моя последняя надежда», — написал Лисов.

Россиянин был задержан в Испании 13 января. Правоохранительные органы США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.