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Задержанный по запросу США российский программист попросил Путина о помощи

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Станислав Лисов
Станислав Лисов

Задержанный в Испании по запросу США российский программист Станислав Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает RT.

«Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России. Мое обращение к вам — это моя последняя надежда», — написал Лисов.

Он добавил, что не имеет отношения к преступлениям, в которых его обвиняют США. «У меня есть подозрения, что, если попаду на территорию Соединённых Штатов, обвинения могут измениться или будет применено давление/принуждение», — говорится в письме.

Кроме того, Лисов считает, что доказательная база, на которой построено обвинение, является сомнительной.

Лисов был задержан в Испании 13 января. США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.

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