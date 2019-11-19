Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии

Полиция Германии заявила о задержании российского гражданина, которого подозревают в сексуальных домогательствах и угрозах. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что задержание произошло 17 ноября, когда 31-летний подозреваемый прибыл из Санкт-Петербурга. Сам инцидент случился еще в августе этого года на концерте в Мюнхене. Гражданин России приставал к девушке, а после замечания ее спутника несколько раз ударил его и пригрозил убить. После этого пострадавшие обратились в полицию, однако летом подозреваемый скрылся в России. 19 ноября он предстанет перед судом, который решит вопрос о мере пресечения.

В апреле гражданину России и США Георгию Серегину были предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте из-за домогательств к спящей 19-летней девушке на борту самолета, который совершал рейс Токио — Вашингтон. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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