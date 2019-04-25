Россиянин пошел под суд за домогательства к спящей пассажирке самолета

Гражданину России и США предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте из-за домогательств к спящей 19-летней девушке на борту самолета. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел 27 июля 2017 года во время рейса Токио — Вашингтон, который выполняла авиакомпания United Airlines. По словам пострадавшей, 47-летний Георгий Серегин, занимавший место рядом с окном, поднял ручку кресла и расправил свое одеяло так, что оно оказалось на ногах потерпевшей.

Затем он прикасался к половым органам девушки, пока она спала. Девушка отметила, что закричала и оттолкнула его перед тем, как пожаловалась стюардессе. По прибытии в аэропорт мужчина был допрошен сотрудником ФБР.

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Серегин был допрошен судом в среду, 24 апреля. Он заявил, что не домогался пострадавшей, однако мог прикасаться к ней, поскольку он «двигается во сне». Тем не менее суд признал, что мужчина действовал намеренно. Он был отпущен под подписку о невыезде с территории штата и согласился на мониторинг его положения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пассажир домогался модели во время рейса, за это его приговорили к тюремному сроку. 35-летний выходец из Индии признался, что расстегнул 23-летней соседке штаны и рубашку, когда она спала, после чего прикасался к девушке руками.

В декабре журналистка предложила выделить женщинам отдельную секцию в самолете и заявила, что это поможет справиться с домогательствами на борту. Она также отметила, что, по ее наблюдениям, в 90 процентах случаев мужчина занимает подлокотник сиденья, таким образом отнимая часть места у женщины, которая заплатила за него такую же сумму.

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