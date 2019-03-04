Дизайнер принуждал сотрудников к телесному контакту и лишился работы

Основатель и генеральный директор британского модного бренда Ted Baker Рэй Келвин ушел в отставку после обвинений в домогательствах. Об этом сообщает CNN.

Первые обвинения в адрес Келвина поступили в конце 2018 года. Многие сотрудники жаловались на «неуместные прикосновения» дизайнера и на принуждения к крепким объятиям.

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Рэй Келвин отрицал все заявления о том, что вел себя по отношению к сотрудникам ненадлежащим образом. Однако в декабре 2018 года он ушел в неоплачиваемый отпуск, а 4 марта сообщил об увольнении.

Согласно онлайн-петиции против харассмента в Ted Baker, созданной работниками и партнерами компании, Келвин регулярно намекал на секс, поглаживал чью-нибудь шею и обсуждал свою сексуальную жизнь.

Петицию, размещенную на платформе Organise, подписали около трех тысяч человек. В официальном письме, обращенном к совету директоров, было выдвинуто требование положить конец «принудительным объятиям» со стороны генерального директора компании.

Келвин, в свою очередь, рассказал, что часто приветствовал клиентов, акционеров, поставщиков, коллег или партнеров крепкими объятиями, и пояснил, что это часть культуры компании, отметив, что он никогда не настаивал на этом.

После его отставки руководителем Ted Baker назначена операционный менеджер Линдсей Деннис Пейдж.

Рэй Келвин основал сеть модной одежды Ted Baker в 1988 году, начав с единственного магазина в городе Глазго. В настоящее время продукция компании представлена в более 500 торговых точек по всему миру. В 2011 году Келвин получил Превосходнейший орден Британской империи за заслуги перед индустрией моды.

В октябре 2018 года главу розничной сети магазинов Topshop сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. Имя подозреваемого огласил бывший лидер палаты общин Лорд Хейн. В связи со случившемся парламент поставил вопрос о лишении его титула сэра. Однако британский миллиардер отрицает свою вину.

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