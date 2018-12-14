Индиец поприставал к модели в самолете и сел на девять лет

Пассажир авиакомпании Spirit Airlines домогался до модели во время рейса, за это его приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Суд вынес окончательное решение по инциденту на борту пассажирского самолета, совершающего рейс в январе 2018 года из Лос-Анджелеса в Детройт. Тогда 35-летний Прабху Рамамурти (Prabhu Ramamoorthy), проживавший в США, сидел между молодой моделью и женой. Мужчина признался, что расстегнул 23-летней соседке штаны и рубашку, после чего прикасался к девушке руками.

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Со слов жертвы, она проснулась во время рейса, «увидела его руки внутри себя» и почувствовала себя «окаменевшей». «Каждый человек имеет право быть в безопасности во время полета на самолете, — высказался адвокат модели Мэтью Шнайдер (Matthew Schneider). — Мы ценим смелость девушки, которая нашла в себе силы публично высказаться».

По решению суда, Рамамурти проведет в тюрьме девять лет, после отбывания наказания его депортируют в Индию.

В октябре 2018 года исследование, проведенное австралийской организацией Travel Workers Union, показало, что больше половины работников авиакомпаний, подвергавшихся сексуальным домогательствам в самолетах, никогда не заявляли об этом в правоохранительные органы. Опрос, проводившийся среди членов экипажа, выявил, что 65 процентов респондентов подвергались сексуальным домогательствам на борту хотя бы один раз в жизни.

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