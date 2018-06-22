В самолетах стало больше сексуальных домогательств

Сотрудники правоохранительных органов США предупредили пассажиров о растущей угрозе сексуального насилия в самолетах. Об этом сообщает SF Gate.

Агент ФБР Дэвид Родски заявил на пресс-конференции о том, что количество домогательств в самолетах «растет тревожными темпами». Так, в 2014 году было зарегистрировано 38 жалоб от пассажиров, а в 2017 году уже 63.

«Статистически это все еще происходит не так часто, однако путешественникам следует быть бдительными и сообщать о всех случаях домогательств на борту», — сообщил Родски.

«К сожалению, многие люди либо вообще не рассказывают о том, что к ним кто-то приставал, либо рассказывают спустя долгое время. Нужно сразу нажимать на кнопку вызова бортпроводника и сообщать ему о случившемся немедленно», — предупредил агент ФБР.

Также специалисты сообщили, что большинство домогательств происходит из-за алкоголя, со спящими пассажирами и с теми, кто сидит возле окна или посередине. Они посоветовали быть особенно аккуратными тем, кто выбирает ночные рейсы и принимает таблетки для сна.

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В мае сотрудник ФБР Дэвид Гейтс дал пассажирам рекомендации по избежанию сексуальных домогательств на борту самолета. В первую очередь, по словам Гейтса, необходимо держать подлокотник кресла опущенным на протяжении всего перелета, а также никогда не смешивать снотворные препараты с алкоголем.

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