Бедным туристам захотели запретить въезд на Бали

В правительстве Индонезии захотели ограничить посещение острова Бали для бедных туристов. Об этом пишет The Bali Sun со ссылкой на заявление одного из местных чиновников.

По данным издания, после открытия страны для международного туризма власти планируют запретить въезд на курорт путешественникам с ограниченным бюджетом.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что такое решение принято в связи с намерением развивать на Бали «качественный» туризм.

Он добавил, что в качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции остров откроется только для граждан тех государств, эпидемиологическая ситуация в которых считается безопасной.

Ранее в августе власти Бали отложили открытие страны для международного туризма из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Индонезия уже несколько раз переносила сроки из-за регулярного роста заболеваемости COVID-19. Изначально курорты должны были начать прием путешественников в конце 2020 года, затем — в июле 2021-го, а позже срок был сдвинут на август.