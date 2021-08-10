Мечтавшая объездить весь мир блогерша полетела на Бали и впала в кому

Американская travel-блогеша, мечтавшая объездить весь мир, полетела на Бали и впала в кому после падения со скутера. Об этом сообщает New York Post.

Авария произошла в субботу, 31 июля, на популярном курорте в Индонезии. Кейтлин МакКаффери (Kaitlyn McCaffery) обнаружили двое местных жителей, когда она лежала на обочине. «Тело истекало кровью, было видно, что все ее конечности переломаны», — рассказали очевидцы.

Прибывшие на место ДТП врачи госпитализировали путешественницу, и обследования показали, что она получила серьезную черепно-мозговую травму.

Отмечается, что перед поездкой девушка приобрела страховку от несчастных случаев, однако компания отказалась покрывать расходы на ее эвакуацию в США, которые оцениваются в 250 тысяч долларов (примерно 18 миллионов рублей).

Семья пострадавшей объявила самостоятельный сбор средств на транспортировку американки на родину — сейчас собрано 200 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей). В настоящий момент близкие блогерши не могут прилететь в Индонезию из-за коронавирусных ограничений.

По словам родственников, пять лет назад МакКаффери закончила Калифорнийский университет, получив степень в области делового предпринимательства. После выпуска девушка путешествовала по миру. К моменту аварии она успела посетить больше 50 стран.

Ранее в марте прошлого года австралийский турист попал в аварию на скутере во время отпуска на Бали и едва не погиб. После падения мужчину доставили в больницу, где он перенес экстренную операцию — ему вставили три титановых пластины в лицо в связи с переломом глазницы в нескольких местах.