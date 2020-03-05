Турист свалился со скутера на Бали и едва не погиб

Австралийский турист попал в аварию на скутере во время отдыха на Бали и едва не погиб. О происшествии сообщает Daily Mail.

Кэмерон Джонсон (Cameron Johnson) получил серьезные травмы лица после того, как свалился со скутера 20 февраля. Его доставили в больницу, где он перенес экстренную операцию. Мужчине вставили три титановых пластины в лицо в связи с переломом глазницы в нескольких местах.

Отец пострадавшего Эндрю прибыл на Бали на следующий день и узнал, что с его сына взималась плата за каждый проведенный в больнице день. Общая стоимость операции и пребывания Джонсона в учреждении составила 35 тысяч долларов (больше двух миллионов рублей).

«Вылет домой был полностью исключен. Хирург сказал, что если вы посадите его в самолет, он умрет», — поделился отец. Из-за высоких цен ему пришлось снять виллу, чтобы ухаживать на ней за сыном.

Перед своей поездкой турист оформил страховку для путешествий в банке Содружества и рассчитывал, что она покроет счет из больницы. Однако вскоре Джонсону сообщили, что его запрос был отклонен, и ему придется оплатить лечение самостоятельно.

Причиной отказа стало то, что страховка распространяется на мотоциклы с объемом двигателя не больше 45 кубов, а мужчина ездил на байке с 125 кубами. Путешественник пожаловался на представителя компании, заявив, что несколько раз обговаривал с ним условия страхования.

В феврале смерть туриста, врезавшегося на скутере в дерево с торчащими гвоздями, стала предметом споров. Организация, которая выдала транспортное средство напрокат, потребовало денежную компенсацию у его родственников за разбитый мотоцикл. Однако отец погибшего сообщил, что у его сына никогда не было водительских прав. В свою очередь представители сервиса настаивали о том, что не могли выдать скутер без предъявления документов.

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