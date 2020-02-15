В российском поезде погиб машинист

В российском поезде «Ласточка» на станции Владимир погиб машинист. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Горьковской железной дороги.

Также известно, что помощник машиниста пострадал и отправлен в больницу.

Информации о причинах произошедшего пока нет, расследование по факту гибели машиниста проводит Приволжское следственное управление СК на транспорте.

Ранее в феврале самолет Boeing 737-82R турецкой авиакомпании Pegasus приземлился в аэропорту Стамбула с потерявшим сознание командиром экипажа. Пилот лайнера, выполнявшего рейс Вена — Стамбул, упал в обморок незадолго до посадки.

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