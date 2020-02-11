Пилот потерял сознание во время посадки самолета

Самолет Boeing 737-82R турецкой авиакомпании Pegasus приземлился в аэропорту Стамбула с потерявшим сознание командиром экипажа. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Пилот лайнера, выполнявшего рейс Вена — Стамбул, упал в обморок незадолго до посадки во вторник, 11 февраля. По словам журналистов издания, второй пилот сообщил об инциденте наземным службам, запросил скорую помощь и самостоятельно посадил самолет.

После приземления пассажиры покинули воздушное судно, а командира экипажа увезли в больницу. На данный момент его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

В августе 2019 года пилот авиакомпании Jet2 потерял сознание прямо в воздухе. Летевший из Манчестера самолет совершил экстренную посадку в Порту. Оказалось, что на его борту в качестве пассажира был еще один летчик Jet2. Узнав о произошедшем, он предложил помощь второму пилоту, прошел в кабину и успешно посадил самолет.

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