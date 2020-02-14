Смерть врезавшегося в дерево с гвоздями туриста стала предметом споров

Смерть британского туриста, который разбился на скутере, стала предметом споров между его родственниками и представителями организации, выдавшей транспортное средство напрокат. Об этом пишет The Sun.

20-летний Джек Уайтло (Jack Whitelaw) погиб на филиппинском острове Сиаргао, врезавшись на скутере в дерево, из которого торчали гвозди. Хостел Lukay Resort, предоставивший услуги аренды, изначально потребовал компенсацию у его родственников за разбитый мотоцикл. В свою очередь отец погибшего заявил, что у его сына никогда не было водительских прав.

Представители хостела настаивают на том, что не могли выдать скутер напрокат без предъявления необходимых документов. «У наших сотрудников очень четкие правила в отношении проката мотоциклов», — отметили они. Также в Lukay Resort позднее сообщили, что планируют отозвать свои финансовые претензии к родственникам британца из этических соображений.

Согласно предварительным данным местной полиции, Уайтло мог попасть в аварию, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, проанализировав обстоятельства происшествия, сотрудники правоохранительных органов предположили, что турист мог не застегнуть шлем.

26 ноября прошлого года сообщалось, что 25-летнего туриста Аслана Кинга, отдыхавшего с друзьями в австралийском Принстауне, нашли мертвым. Уточнялось, что он ударился головой, затем неожиданно встал и убежал в кусты.

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