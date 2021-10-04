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Россиянам предложили отдохнуть на «египетских Мальдивах»

АТОР: российские авиакомпании запросили допуски на полеты на курорт Марса-Алам в Египте
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Фото: Jean-Baptiste D. / Unsplash

Российские авиакомпании запросили допуски на полеты на курорт Марса-Алам в 275 километрах от Хургады, который принято считать египетскими Мальдивами. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тем не менее, как утверждает представитель Ассоциации инвесторов Красного моря Атеф Латиф, процесс выдачи разрешений на выполнение рейсов может затянуться. Марса-Алам не прописан как пункт назначения в межправительственном соглашении о регулярном авиасообщении.

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По словам экспертов туротрасли, курорт может привлечь путешественников богатой морской флорой и фауной, а также немноголюдными пляжами. Кроме того, отдыхающим предлагают заселиться в новые гостиницы со свежим номерным фондом. При этом отмечается, что городская инфраструктура в Марса-Аламе развита слабо.

«Здесь удивительный подводный мир. Черепахи, дюгони, мурены, морские бабочки, осьминоги, дельфины — под толщей бирюзово-прозрачных вод скрывается настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга», — рассказали представители туроператора «Интурист».

Как добавили специалисты, курорт подойдет для тех, кто предпочитает спокойный отдых без шумных вечеринок.

Ранее в сентябре стало известно, что курорт Марса-Алама может открыться для российских туристов до конца года. Такое время назвал представитель Ассоциации инвесторов Красного моря Атеф Латиф. По его словам, польские, немецкие и чешские туроператоры уже заключили контракты с отелями курорта.

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